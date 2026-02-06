Інтенсивний засіб для загального чищення Extra RM 752, 10л

Особливо ефективний засіб RM 752 для видалення сильних забруднень і зношених захисних шарів зі стійких до лугів підлогових покриттів. Усуває найстійкіші олійно-жирові і мінеральні забруднення.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 10
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 13,2
Вага (з упаковкою) (кг) 11,5
Властивості
  • Потужний миючий засіб для глибокого очищення, видалення бруду та зняття захисних покриттів
  • Ефективно розщеплює важкі забруднення, зокрема мастила, жири та мінеральні відкладення.
  • потужний засіб для генерального прибирання та зняття захисних покриттів
  • Видаляє воскові і полімерні захисні покриття
  • протестовано FIGR
  • Нема неприємних випарів
  • Надає приємний цитрусовий аромат
  • Мінімальний час взаємодії.
  • Економічний у використанні
  • Формула з низьким піноутворенням
  • Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
  • Не містить NTA.
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
  • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ (або волоссям): Негайно зняти усі забруднені, зволожені предмети одягу. Шкіру змити водою/прийняти душ.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
  • P310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.

Області застосування
  • Прибирання підлоги
