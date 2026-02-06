Інтенсивний засіб для загального чищення Extra RM 752, 10л
Особливо ефективний засіб RM 752 для видалення сильних забруднень і зношених захисних шарів зі стійких до лугів підлогових покриттів. Усуває найстійкіші олійно-жирові і мінеральні забруднення.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|10
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|pH
|13,2
|Вага (з упаковкою) (кг)
|11,5
Властивості
- Потужний миючий засіб для глибокого очищення, видалення бруду та зняття захисних покриттів
- Ефективно розщеплює важкі забруднення, зокрема мастила, жири та мінеральні відкладення.
- потужний засіб для генерального прибирання та зняття захисних покриттів
- Видаляє воскові і полімерні захисні покриття
- протестовано FIGR
- Нема неприємних випарів
- Надає приємний цитрусовий аромат
- Мінімальний час взаємодії.
- Економічний у використанні
- Формула з низьким піноутворенням
- Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
- Не містить NTA.
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
- P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ (або волоссям): Негайно зняти усі забруднені, зволожені предмети одягу. Шкіру змити водою/прийняти душ.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
- P310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.
Відео
Сумісна техніка
- B 110 R Bp + дискова щіткова голова D75
- B 110 R Bp + роликова щіткова голова R75 нового покоління
- B 110 R Bp Classic + дискова щіткова голова D75
- B 110 R Bp Classic + роликова щіткова голова R75
- B 110 R Bp Pack (з АКБ 160 Агод літій-іон + система Dose + бічний миючий вузол + дискова щіткова голова D75 у комплекті)
- B 110 R Bp Pack (з АКБ 160 Агод літій-іон + система Dose + бічний миючий вузол + роликова щіткова голова R75 у комплекті)
- B 110 R Bp Pack (з АКБ 160 Агод літій-іон + система Dose + дискова щіткова голова D75 у комплекті)
- B 110 R Bp Pack (з АКБ 160 Агод літій-іон + система Dose + роликова щіткова голова R75 у комплекті)
- B 150 R DOSE (диск.)
- B 150 R DOSE (ролик.)
- B 250 R + R 120
- B 300 R I
- B 40 C Bp
- B 50 W Bp з дисковою щітковою головою D51
- B 50 W Bp з дисковою щітковою головою D51 (АКБ літій-іон 80Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
- B 50 W Bp з роликовою щітковою головою R55
- B 50 W Bp з роликовою щітковою головою R55 (АКБ літій-іон 80Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
- B 60 W Bp
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + з/п 12A)
- BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/50 C Classic
- BD 50/50 C Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + з/п 12A)
- BD 50/50 C Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
- BD 50/55 W Classic Bp
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 50/70 R Bp Classic
- BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + з/п 12A)
- BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
- BD 70/75 W Bp Pack Classic
- BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 160Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
- BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + з/п 12A)
- BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
- BD 80/100 W Bp Classic
- BD 80/100 W Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 160Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
- BDS 43/ Orbital C
- BDS 43/ Orbital C Spray
- BDS 43/150 C Classic
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C Adv
- BR 35/12 C Bp Pack *EU
- BR 40/10C ADV
- BR 45/22 C Bp Pack
- BR 75/75 W Classic Bp
- BR 75/75 W Classic Bp Pack (з АКБ 170 Агод у комплекті)
- BR 85/100 W Classic Bp
- BR 85/100 W Classic Bp Pack (з АКБ 170 Агод у комплекті)
- BR 85/100 W Classic Bp Pack (з АКБ 285 Агод у комплекті)
Області застосування
- Прибирання підлоги