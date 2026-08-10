Нейтральний засіб для очищення ескалаторів RM 758, 20л
Інтенсивний засіб для очищення ескалаторів, який окрім цього захищає апарат та поверхню ескалатора від корозії. Розчиняє масла, жири та мінеральні плями. Підходить для ескалаторів від Kone, OTIS, Fujitel, Schindler, MITSUBISHI, CNIM, DONG, YANG, HITACHI and TOSHIBA.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|20
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|pH
|7
|Вага (кг)
|19,96
|Вага (з упаковкою) (кг)
|21,765
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|280 x 250 x 430
Властивості
- Спеціальний засіб для всіх типів ескалаторів і траволаторів
- Видаляє олійно-жирові та мінеральні забруднення
- Дбайливо очищає за рахунок нейтральної але дієвої формули
- Містить добавки, що захищають від корозії. Для тривалої і безвідмовної роботи механізмів ескалаторів / траволаторів.
- Дуже добре підходить для використання з машинами для очищення ескалаторів Kärcher
- Формула з низьким піноутворенням
- Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
- Не містить NTA.
- Не містить фосфатів
Області застосування
- Чистка ескалаторів/траволаторів