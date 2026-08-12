Універсальний промисловий засіб для чищення Kärcher FloorPro RM 69 забезпечує ефективне очищення підлог і поверхонь, роблячи його ідеальним вибором для регулярного та проміжного прибирання на промислових підприємствах. Він однаково добре підходить як для ручного прибирання, так і для використання з підлогомийно-всмоктувальними машинами, а завдяки складу з низьким піноутворенням дозволяє максимально ефективно використовувати об'єм бака апарату. FloorPro RM 69 бездоганно видаляє масляні та жирні забруднення, які часто зустрічаються на складах і виробництвах, залишаючи після себе приємний свіжий аромат. Цей слаболужний засіб для знежирення і сепарації не містить компонентів, що потребують спеціального маркування, і підходить для очищення антистатичних підлог (ESD), наливних покриттів, цементних стяжок і поверхонь з епоксидним покриттям. Його формула, що не містить силікону, є важливою перевагою для металообробних і лакофарбових підприємств.