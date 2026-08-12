Промисловий засіб для чищення FloorPro RM 69, 1000л
Промисловий засіб для чищення FloorPro RM 69 з низьким піноутворенням для прибирання підлог на промислових підприємствах. Ефективно видаляє навіть найстійкіші жирові, масляні, сажові та мінеральні забруднення.
Універсальний промисловий засіб для чищення Kärcher FloorPro RM 69 забезпечує ефективне очищення підлог і поверхонь, роблячи його ідеальним вибором для регулярного та проміжного прибирання на промислових підприємствах. Він однаково добре підходить як для ручного прибирання, так і для використання з підлогомийно-всмоктувальними машинами, а завдяки складу з низьким піноутворенням дозволяє максимально ефективно використовувати об'єм бака апарату. FloorPro RM 69 бездоганно видаляє масляні та жирні забруднення, які часто зустрічаються на складах і виробництвах, залишаючи після себе приємний свіжий аромат. Цей слаболужний засіб для знежирення і сепарації не містить компонентів, що потребують спеціального маркування, і підходить для очищення антистатичних підлог (ESD), наливних покриттів, цементних стяжок і поверхонь з епоксидним покриттям. Його формула, що не містить силікону, є важливою перевагою для металообробних і лакофарбових підприємств.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|1000
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|pH
|10
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1065
Відео
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Області застосування
- Прибирання підлоги