RM 754 очищувач для підлоги, 10л

Високоефективний агент для видалення воскових та полімерних покриттів на стійких до води покриттях. Без необхідності додаткової обробки.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 10
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 10,5
Вага (з упаковкою) (кг) 11,19
Властивості
  • Потужний миючий засіб для глибокого очищення, видалення бруду та зняття захисних покриттів
  • Видаляє олійно-жирові та мінеральні забруднення
  • Може використовувати де завгодно
  • Широкий спектр застосування: підходить для вологостійких покриттів, чутливих до лугів (лінолеум) або стійких до лугів (ПВХ)
  • Немає необхідності додаткової обробки
  • Надає приємний цитрусовий аромат
  • Формула з низьким піноутворенням
RM 754 очищувач для підлоги, 10л
RM 754 очищувач для підлоги, 10л
RM 754 очищувач для підлоги, 10л
RM 754 очищувач для підлоги, 10л
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.

Відео

Сумісна техніка
Області застосування
  • Прибирання підлоги
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