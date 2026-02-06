Засіб для глибокого очищення підлоги RM 751, на основі кислоти, 10л

Засіб на основі кислоти для основного очищення, який використовується з підлогомийними машинами. Ефективно видаляє цементну плівку, інші забруднення, такі як: вапняний наліт, іржа, накип. Ідеально підходить для очищення нових будинків перед здачею в експлуатацію.