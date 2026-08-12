Лужний порошковий засіб для очищення деталей RM 63, 20кг
Засіб, який видаляє найстійкіші забруднення, такі як: жирові, масляні плями, фарби та кіптява. Застосовується для очищення деталей, нечутливих до лугів, наприклад, двигуни, коробки передач, невеликі металеві, леварні вироби тощо.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (кг)
|20
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|pH
|13,2
|Вага (кг)
|20
|Вага (з упаковкою) (кг)
|20,325
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|750 x 450 x 120
Властивості
- Високоефективний засіб для очищення деталей. Хороший знежирувач
- Розчиняє масляно-жирові забруднення та плями іржі
- Порошкоподібний продукт
- Формула з низьким піноутворенням
- Швидкодіючий засіб
- Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
- Не містить NTA.
- Не містить нітритів
- Не містить розчинників
Області застосування
- Очищення деталей