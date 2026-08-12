Лужний порошковий засіб для очищення деталей RM 63, 20кг

Засіб, який видаляє найстійкіші забруднення, такі як: жирові, масляні плями, фарби та кіптява. Застосовується для очищення деталей, нечутливих до лугів, наприклад, двигуни, коробки передач, невеликі металеві, леварні вироби тощо.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (кг) 20
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 13,2
Вага (кг) 20
Вага (з упаковкою) (кг) 20,325
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 750 x 450 x 120
Властивості
  • Високоефективний засіб для очищення деталей. Хороший знежирувач
  • Розчиняє масляно-жирові забруднення та плями іржі
  • Порошкоподібний продукт
  • Формула з низьким піноутворенням
  • Швидкодіючий засіб
  • Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
  • Не містить NTA.
  • Не містить нітритів
  • Не містить розчинників
Лужний порошковий засіб для очищення деталей RM 63, 20кг
Лужний порошковий засіб для очищення деталей RM 63, 20кг
Лужний порошковий засіб для очищення деталей RM 63, 20кг
Лужний порошковий засіб для очищення деталей RM 63, 20кг
Лужний порошковий засіб для очищення деталей RM 63, 20кг
Сумісна техніка
Області застосування
  • Очищення деталей