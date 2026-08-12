Рідкий обезжирюючий засіб RM 39 ASF, 20л

Дбайливе очищення знежирення - ефективно видаляємо олії, жири, кіптяву з металических частин, забезпечує тимчасовий захист від корозії

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 20
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 10,5
Вага (кг) 22
Вага (з упаковкою) (кг) 23,373
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 260 x 237 x 430
Властивості
  • Ефективний знежирювач для АВД та апаратів для очищення деталей
  • Розчиняє масляно-жирові забруднення та плями іржі
  • Захищає металеві деталі від корозії на час короткострокового проміжного зберігання
  • Делікатний до матеріалів.
  • Формула з низьким піноутворенням
  • Рівень рН в концентраті приблизно 10
  • Жовта рідина з характерним запахом
  • Не містить NTA.
  • Не містить нітритів і галогенованих вуглеводнів
Рідкий обезжирюючий засіб RM 39 ASF, 20л
Рідкий обезжирюючий засіб RM 39 ASF, 20л
Рідкий обезжирюючий засіб RM 39 ASF, 20л
Рідкий обезжирюючий засіб RM 39 ASF, 20л
Сумісна техніка
Області застосування
  • Очищення деталей
  • Знежирення поверхонь
Аксесуари