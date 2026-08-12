Засіб для фосфатування PressurePro RM 48, 20л
Знежирення та фосфатування за один робочий процес. Забезпечує тимчасовий захист від іржі та створює основу під фарбування. Залишає шар залізо фосфатів від сірого до блакитного кольору.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|20
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|pH
|2
|Вага (кг)
|23,66
|Вага (з упаковкою) (кг)
|24,433
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|260 x 237 x 430
Властивості
- Біорозчинні поверхнево-активні речовини відповідно до ОЕСР
- Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
- Не містить NTA.
- Не містить леткі органічні сполуки
Сумісна техніка
Області застосування
- Знежирення і фосфатування
- Знежирення поверхонь