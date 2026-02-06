Побутові поверхні

Всі продукти Kärcher для ручного прибирання спеціально розроблені відповідно до вимог клінінгових компаній. Засоби Керхер для ручного прибирання швидко і надійно видаляють основні типові забруднення без ушкодження поверхні. Але не тільки продуктивність очищення є зараз ключовим фактором для компаній з надання послуг по прибиранню. До чистячих засобів висувається набагато більше вимог: приємний аромат, відповідність сучасним екологічним нормам, оптимальне розведення концентрату і зручне використання в ергономічних пляшках. Все це було враховано компанією Керхер при розробці миючих засобів для ручного прибирання.