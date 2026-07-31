Засіб для очищення поверхонь CA 30 C, 1л

Концентрований універсальний засіб для чищення поверхонь у приміщеннях. Швидко висихає і не залишає розводів.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 1
Одиниця упаковки (шт.) 12
pH 11
Вага (кг) 1
Вага (з упаковкою) (кг) 1,119
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 366 x 232 x 298
Властивості
  • Універсальний концентрований засіб для очищення поверхні
  • Ефективно видаляє залишки їжі, жирові забруднення, залишки нікотину, плями кави
  • Потужна очищаюча дія на всіх водо-та спиртостійких жорстких поверхнях
  • Без розводів навіть на блискучих поверхнях
  • Також придатний для чищення підлоги
  • Надає приємний цитрусовий аромат
  • Відповідає європейським екологічним стандартам (EU Ecolabel)
Засіб для очищення поверхонь CA 30 C, 1л
Засіб для очищення поверхонь CA 30 C, 1л
Засіб для очищення поверхонь CA 30 C, 1л
Засіб для очищення поверхонь CA 30 C, 1л
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
  • EUH 210 Паспорт безпеки надається за запитом
Області застосування
  • Очищення підлоги і поверхонь
Аксесуари