Засіб для очищення поверхонь CA 30 C, 1л
Концентрований універсальний засіб для чищення поверхонь у приміщеннях. Швидко висихає і не залишає розводів.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|1
|Одиниця упаковки (шт.)
|12
|pH
|11
|Вага (кг)
|1
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,119
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|366 x 232 x 298
Властивості
- Універсальний концентрований засіб для очищення поверхні
- Ефективно видаляє залишки їжі, жирові забруднення, залишки нікотину, плями кави
- Потужна очищаюча дія на всіх водо-та спиртостійких жорстких поверхнях
- Без розводів навіть на блискучих поверхнях
- Також придатний для чищення підлоги
- Надає приємний цитрусовий аромат
- Відповідає європейським екологічним стандартам (EU Ecolabel)
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
- EUH 210 Паспорт безпеки надається за запитом
Області застосування
- Очищення підлоги і поверхонь