Засіб для очищення поверхонь CA 30 C, 5л
Концентрований універсальний засіб для чищення поверхонь у приміщеннях. Швидко висихає і не залишає розводів.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|5
|Одиниця упаковки (шт.)
|2
|pH
|11
|Вага (кг)
|5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,395
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|192 x 145 x 248
Властивості
- Універсальний концентрований засіб для очищення поверхні
- Ефективно видаляє залишки їжі, жирові забруднення, залишки нікотину, плями кави
- Потужна очищаюча дія на всіх водо-та спиртостійких жорстких поверхнях
- Без розводів навіть на блискучих поверхнях
- Також придатний для чищення підлоги
- Надає приємний цитрусовий аромат
- Відповідає європейським екологічним стандартам (EU Ecolabel)
Області застосування
- Очищення підлоги і поверхонь