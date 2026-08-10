Засіб для очищення скла CA 40 R, готовий до застосування, 0.5л

Готовий до використання очищувач для скла, швидко висихає і не залишає розводів, також підходить для пластикових поверхонь. Без пульверизатора. Номер для замовлення пульверизатора: 6.295-722.0 - червоний (піноутворюючий); 6.295-723.0 - синій (струменевий).

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 0,5
Одиниця упаковки (шт.) 12
pH 7
Вага (кг) 0,495
Вага (з упаковкою) (кг) 0,573
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 65 x 65 x 223
Властивості
  • Готовий до використання засіб для чищення скла
  • Видаляє відбитки пальців, пил, атмосферні забруднення, жирові забруднення
  • Потужна очищаюча дія на скляних і пластикових поверхнях
  • Без розводів навіть на блискучих поверхнях
  • Легкі, ергономічні пляшки 500 мл з пульверизатором (замовляється окремо)
  • Багаторазові професійні пульверизатори
  • Надає приємний цитрусовий аромат
  • Відповідає європейським екологічним стандартам (EU Ecolabel)
Засіб для очищення скла CA 40 R, готовий до застосування, 0.5л
Засіб для очищення скла CA 40 R, готовий до застосування, 0.5л
Засіб для очищення скла CA 40 R, готовий до застосування, 0.5л
Засіб для очищення скла CA 40 R, готовий до застосування, 0.5л

Відео

Сумісна техніка
Області застосування
  • Очищення скла
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