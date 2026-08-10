Засіб для очищення скла CA 40 R, готовий до застосування, 0.5л
Готовий до використання очищувач для скла, швидко висихає і не залишає розводів, також підходить для пластикових поверхонь. Без пульверизатора. Номер для замовлення пульверизатора: 6.295-722.0 - червоний (піноутворюючий); 6.295-723.0 - синій (струменевий).
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|0,5
|Одиниця упаковки (шт.)
|12
|pH
|7
|Вага (кг)
|0,495
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,573
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|65 x 65 x 223
Властивості
- Готовий до використання засіб для чищення скла
- Видаляє відбитки пальців, пил, атмосферні забруднення, жирові забруднення
- Потужна очищаюча дія на скляних і пластикових поверхнях
- Без розводів навіть на блискучих поверхнях
- Легкі, ергономічні пляшки 500 мл з пульверизатором (замовляється окремо)
- Багаторазові професійні пульверизатори
- Надає приємний цитрусовий аромат
- Відповідає європейським екологічним стандартам (EU Ecolabel)
Відео
Області застосування
- Очищення скла