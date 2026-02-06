Засіб для очищення скла CA 40 R, готовий до застосування, 5л
Готовий до використання очищувач для скла, швидко висихає і не залишає розводів, також підходить для пластикових поверхонь. Без пульверизатора. Номер для замовлення пульверизатора: 6.295-722.0 - червоний (піноутворюючий); 6.295-723.0 - синій (струменевий).
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|5
|Одиниця упаковки (шт.)
|2
|pH
|7
|Вага (кг)
|4,945
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,315
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|192 x 145 x 248
Області застосування
- Очищення скла