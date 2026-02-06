Засіб для очищення скла CA 40 R, готовий до застосування, 5л

Готовий до використання очищувач для скла, швидко висихає і не залишає розводів, також підходить для пластикових поверхонь. Без пульверизатора. Номер для замовлення пульверизатора: 6.295-722.0 - червоний (піноутворюючий); 6.295-723.0 - синій (струменевий).

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 5
Одиниця упаковки (шт.) 2
pH 7
Вага (кг) 4,945
Вага (з упаковкою) (кг) 5,315
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 192 x 145 x 248
Засіб для очищення скла CA 40 R, готовий до застосування, 5л
Засіб для очищення скла CA 40 R, готовий до застосування, 5л
Засіб для очищення скла CA 40 R, готовий до застосування, 5л
Засіб для очищення скла CA 40 R, готовий до застосування, 5л
Засіб для очищення скла CA 40 R, готовий до застосування, 5л
Сумісна техніка
Області застосування
  • Очищення скла
Аксесуари
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.