Засіб для очищення санітарних приміщень CA 10 C, 5л

Високо активний в'язкий концентрат з приємним свіжим запахом. Підходить для очищення сильно забруднених поверхонь у санітарних приміщеннях.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 5
Одиниця упаковки (шт.) 2
pH 2
Вага (кг) 5,275
Вага (з упаковкою) (кг) 5,655
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 192 x 145 x 248
Властивості
  • Високоефективний засіб для загального чищення санітарних приміщень
  • Видаляє вапняно-мильний наліт, сечовий камінь, жирові забруднення і сліди каблуків
  • Гелевидна формула для хорошого утримання на вертикальних поверхнях
  • Після промивання поверхні висихають без утворення розводів
  • Делікатний до матеріалів.
  • Приємний, свіжий аромат.
  • Відповідає європейським екологічним стандартам (EU Ecolabel)
  • З ефектом Easy - to - clean, що полегшує подальше прибирання
Засіб для очищення санітарних приміщень CA 10 C, 5л
Засіб для очищення санітарних приміщень CA 10 C, 5л
Засіб для очищення санітарних приміщень CA 10 C, 5л
Засіб для очищення санітарних приміщень CA 10 C, 5л
Засіб для очищення санітарних приміщень CA 10 C, 5л
Області застосування
  • Прибирання санітарних приміщень
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