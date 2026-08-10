Засіб для очищення санітарних приміщень CA 10 C, 5л
Високо активний в'язкий концентрат з приємним свіжим запахом. Підходить для очищення сильно забруднених поверхонь у санітарних приміщеннях.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|5
|Одиниця упаковки (шт.)
|2
|pH
|2
|Вага (кг)
|5,275
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,655
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|192 x 145 x 248
Властивості
- Високоефективний засіб для загального чищення санітарних приміщень
- Видаляє вапняно-мильний наліт, сечовий камінь, жирові забруднення і сліди каблуків
- Гелевидна формула для хорошого утримання на вертикальних поверхнях
- Після промивання поверхні висихають без утворення розводів
- Делікатний до матеріалів.
- Приємний, свіжий аромат.
- Відповідає європейським екологічним стандартам (EU Ecolabel)
- З ефектом Easy - to - clean, що полегшує подальше прибирання
Області застосування
- Прибирання санітарних приміщень