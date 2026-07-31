Активна піна CP 940, 20л

Слаболужний чистячий шампунь, який застосовується в Клін Парках та мийках самообслуговування. CP 940 швидко покриває всю поверхню автомобіля і легко змивається. Має приємний аромат лимонної свіжості.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 20
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 8
Вага (кг) 20,54
Вага (з упаковкою) (кг) 22,085
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 250 x 230 x 410
Властивості
  • Шампунь для миття машин, що забезпечує рясну піну при використанні щіток.
  • Видаляє олійно-жирові та мінеральні забруднення
  • Формує об'ємну, світлу та привабливу на вигляд піну
  • Сприяє легкому ковзанню щіток, тим самим захищаючи поверхню автомобіля.
  • Значно зменшує забруднення щіток
  • Завдяки сумісності з восковими продуктами унеможливлює утворення розводів на лакофарбовому покритті
  • Відповідає вимогам VDA.
  • Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
  • Біорозчинні поверхнево-активні речовини відповідно до ОЕСР
  • Не містить NTA.
Активна піна CP 940, 20л
Активна піна CP 940, 20л
Активна піна CP 940, 20л
Активна піна CP 940, 20л
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
  • P280a Носити захисні рукавиці / засоби захисту очей / засоби захисту обличчя.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
  • P310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.
  • P362+P364 Зняти забруднений одяг та випрати його перед тим, як одягти знову.
  • P332 + P313 При подразненні шкіри: звернутися за консультацією / звернутися за лікарською допомогою.
Області застосування
  • Мийка транспортних засобів
  • Мийка комерційного транспорту
  • Легкові автомобілі, комерційний транспорт та мотоцикли.
  • Легкові автомобілі
Аксесуари