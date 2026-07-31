Активна піна CP 940, 20л
Слаболужний чистячий шампунь, який застосовується в Клін Парках та мийках самообслуговування. CP 940 швидко покриває всю поверхню автомобіля і легко змивається. Має приємний аромат лимонної свіжості.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|20
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|pH
|8
|Вага (кг)
|20,54
|Вага (з упаковкою) (кг)
|22,085
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|250 x 230 x 410
Властивості
- Шампунь для миття машин, що забезпечує рясну піну при використанні щіток.
- Видаляє олійно-жирові та мінеральні забруднення
- Формує об'ємну, світлу та привабливу на вигляд піну
- Сприяє легкому ковзанню щіток, тим самим захищаючи поверхню автомобіля.
- Значно зменшує забруднення щіток
- Завдяки сумісності з восковими продуктами унеможливлює утворення розводів на лакофарбовому покритті
- Відповідає вимогам VDA.
- Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
- Біорозчинні поверхнево-активні речовини відповідно до ОЕСР
- Не містить NTA.
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
- P280a Носити захисні рукавиці / засоби захисту очей / засоби захисту обличчя.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
- P310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.
- P362+P364 Зняти забруднений одяг та випрати його перед тим, як одягти знову.
- P332 + P313 При подразненні шкіри: звернутися за консультацією / звернутися за лікарською допомогою.
Області застосування
- Мийка транспортних засобів
- Мийка комерційного транспорту
- Легкові автомобілі, комерційний транспорт та мотоцикли.
- Легкові автомобілі