Активна піна RM 812 ASF, 20л

Активний піноутворювальний засіб із потужною очищувальною дією, що ефективно видаляє оливи, мастила та мінеральні забруднення. Відповідає вимогам VDA, не пошкоджує поверхні та щітки.

Спеціальна формула активного піноутворюючого засобу Kärcher VehiclePro RM 812 Classic забезпечує інтенсивне і водночас дбайливе очищення легкових і вантажних автомобілів. Продукт з інтенсивним піноутворенням, придатний для застосування в мийних комплексах самообслуговування або автомобільних мийних установках, ретельно і надійно видаляє з поверхонь транспортних засобів олійно-жирові та мінеральні забруднення. Його можна використовувати і як шампунь для щіткового миття, причому об'ємна світла піна значно зменшує забруднення щіток і покращує їхнє ковзання для дбайливого оброблення лакофарбового покриття. Крім того, піноутворювальний засіб, що вирізняється низькою витратою, сумісний з восковими продуктами, які використовуються після нього, що запобігає утворенню розводів. Він відповідає вимогам VDA і сприяє швидкому відокремленню олій від води в масловідстійниках.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 20
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 9
Вага (кг) 20,52
Вага (з упаковкою) (кг) 22,185
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 260 x 240 x 390
Області застосування
  • Мийка транспортних засобів
  • Мийка комерційного транспорту
  • Легкові автомобілі, комерційний транспорт та мотоцикли.
  • Легкові автомобілі
