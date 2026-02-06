Спеціальна формула активного піноутворюючого засобу Kärcher VehiclePro RM 812 Classic забезпечує інтенсивне і водночас дбайливе очищення легкових і вантажних автомобілів. Продукт з інтенсивним піноутворенням, придатний для застосування в мийних комплексах самообслуговування або автомобільних мийних установках, ретельно і надійно видаляє з поверхонь транспортних засобів олійно-жирові та мінеральні забруднення. Його можна використовувати і як шампунь для щіткового миття, причому об'ємна світла піна значно зменшує забруднення щіток і покращує їхнє ковзання для дбайливого оброблення лакофарбового покриття. Крім того, піноутворювальний засіб, що вирізняється низькою витратою, сумісний з восковими продуктами, які використовуються після нього, що запобігає утворенню розводів. Він відповідає вимогам VDA і сприяє швидкому відокремленню олій від води в масловідстійниках.