Активна піна VehiclePro Klear!Foam RM 892 розроблена для використання в автоматичних мийках, вражає найвищою продуктивністю, найнижчим дозуванням та забезпечує відмінні результати очищення. Висококонцентрована активна піна надійно видаляє мастильні, жирові та мінеральні забруднення і водночас покращує ковзання щіток - для особливо дбайливого очищення легкових і комерційних автомобілів. Засіб утворює стійке пінне покриття, що легко змивається, має високу здатність до поглинання бруду та забезпечує ідеальний результат сушіння, завдяки гідрофобному ефекту. Klear!Foam RM 892 також може використовуватись як шампунь для щіток за умови відповідного коригування дозування. Поверхнево-активні речовини у складі біологічно розкладаються, відповідно до вимог OECD, що робить продукт екологічно безпечним.