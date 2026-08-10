Активна піна VehiclePro Klear!Foam RM 892, 20л
VehiclePro Klear!Foam RM 892: Активна піна з потужним ефектом. Гарантує високу ефективність очищення, швидко змивається, сумісна із воском і засобами для сушіння. Відповідає вимогам VDA та безпечна для лакофарбового покриття.
Активна піна VehiclePro Klear!Foam RM 892 розроблена для використання в автоматичних мийках, вражає найвищою продуктивністю, найнижчим дозуванням та забезпечує відмінні результати очищення. Висококонцентрована активна піна надійно видаляє мастильні, жирові та мінеральні забруднення і водночас покращує ковзання щіток - для особливо дбайливого очищення легкових і комерційних автомобілів. Засіб утворює стійке пінне покриття, що легко змивається, має високу здатність до поглинання бруду та забезпечує ідеальний результат сушіння, завдяки гідрофобному ефекту. Klear!Foam RM 892 також може використовуватись як шампунь для щіток за умови відповідного коригування дозування. Поверхнево-активні речовини у складі біологічно розкладаються, відповідно до вимог OECD, що робить продукт екологічно безпечним.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|20
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|pH
|10
|Вага (з упаковкою) (кг)
|21,05
Властивості
- Шампунь для миття машин, що забезпечує рясну піну при використанні щіток.
- Без зусиль видаляє мастила, жири та мінеральні забруднення.
- Сприяє легкому ковзанню щіток, тим самим захищаючи поверхню автомобіля.
- Утворює щільне та стійке пінне покриття.
- Забезпечує ідеальний результат сушіння, завдяки гідрофобному ефекту.
- Спеціальні компоненти сприяють тривалому захисту поверхні автомобіля.
- Висококонцентрований.
- Відповідає вимогам VDA.
Області застосування
- Легкові автомобілі.
- Мийка комерційного транспорту