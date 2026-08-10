Активный шампунь NANO RM 816 ASF, 200л
Високоактивний шампунь з містом воску для очищення автомобілів у автоматичних щіткових мийних установках. Захищає від забруднення щітки, чистить поверхню автомобіля і готує її до нанесення осушувача RM 832 ASF
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|200
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|pH
|9
|Вага (кг)
|204,6
|Вага (з упаковкою) (кг)
|221,6
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|580 x 580 x 970
Властивості
- Ефективний шампунь для щіткової мийки розроблений із застосуванням нанотехнологій
- Надійно видаляє жири масла, забруднення від атмосферних викидів, сліди від комах
- Створює наноструктуровану поверхню для подальшої обробки засобом для сушіння та полірування NANO RM 832 ASF
- Як результат, має водовідштовхувальний ефект
- Сприяє легкому ковзанню щіток, тим самим захищаючи поверхню автомобіля.
- Значно зменшує забруднення щіток
- Завдяки сумісності з восковими продуктами унеможливлює утворення розводів на лакофарбовому покритті
- Відповідає вимогам VDA.
- Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
- Біорозчинні поверхнево-активні речовини відповідно до ОЕСР
- Не містить NTA.
Області застосування
- Мийка транспортних засобів
- Мийка комерційного транспорту
- Легкові автомобілі