Активный шампунь NANO RM 816 ASF, 20л

Високоактивний шампунь з містом воску для очищення автомобілів у автоматичних щіткових мийних установках. Захищає від забруднення щітки, чистить поверхню автомобіля і готує її до нанесення осушувача RM 832 ASF

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 20
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 9
Вага (кг) 20,46
Вага (з упаковкою) (кг) 21,785
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 250 x 250 x 440
Властивості
  • Ефективний шампунь для щіткової мийки розроблений із застосуванням нанотехнологій
  • Надійно видаляє жири масла, забруднення від атмосферних викидів, сліди від комах
  • Створює наноструктуровану поверхню для подальшої обробки засобом для сушіння та полірування NANO RM 832 ASF
  • Як результат, має водовідштовхувальний ефект
  • Сприяє легкому ковзанню щіток, тим самим захищаючи поверхню автомобіля.
  • Значно зменшує забруднення щіток
  • Завдяки сумісності з восковими продуктами унеможливлює утворення розводів на лакофарбовому покритті
  • Відповідає вимогам VDA.
  • Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
  • Біорозчинні поверхнево-активні речовини відповідно до ОЕСР
  • Не містить NTA.
Активный шампунь NANO RM 816 ASF, 20л
Активный шампунь NANO RM 816 ASF, 20л
Активный шампунь NANO RM 816 ASF, 20л
Активный шампунь NANO RM 816 ASF, 20л
Області застосування
  • Мийка транспортних засобів
  • Мийка комерційного транспорту
  • Легкові автомобілі
Аксесуари