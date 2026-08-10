VehiclePro Klear!Brush RM 891 - це високоефективний автомобільний шампунь із гідрофобним ефектом, який забезпечує відмінні результати очищення та сушіння під час миття легкових і комерційних транспортних засобів на автоматичних мийках. Засіб підвищує ковзання щіток, що сприяє захисту лакофарбового покриття, а також активізує процес самоочищення щіток, зберігаючи їх у належному стані та подовжуючи термін служби. Високоефективний шампунь із лінійки Kärcher Klear! дозволяє очистити до 200 автомобілів з одного літра продукту, що робить його надзвичайно економічним. За потреби, Klear!Brush RM 891 може використовуватись як активна піна. Засіб відповідає вимогам VDA, і швидко відділяє мастило та воду в системах очищення. Поверхнево-активні речовини у складі є біорозкладними, відповідно з вимогами OECD.