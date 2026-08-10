Автомобільний шампунь для автоматичних мийок VehiclePro Klear!Brush RM 891, 20л

VehiclePro Klear!Brush RM 891: Для інтенсивного очищення, що дбайливо ставиться до лакофарбового покриття, сприяє самоочищенню щіток і подовжує термін їхньої служби. Прискорює висихання та відповідає вимогам VDA.

VehiclePro Klear!Brush RM 891 - це високоефективний автомобільний шампунь із гідрофобним ефектом, який забезпечує відмінні результати очищення та сушіння під час миття легкових і комерційних транспортних засобів на автоматичних мийках. Засіб підвищує ковзання щіток, що сприяє захисту лакофарбового покриття, а також активізує процес самоочищення щіток, зберігаючи їх у належному стані та подовжуючи термін служби. Високоефективний шампунь із лінійки Kärcher Klear! дозволяє очистити до 200 автомобілів з одного літра продукту, що робить його надзвичайно економічним. За потреби, Klear!Brush RM 891 може використовуватись як активна піна. Засіб відповідає вимогам VDA, і швидко відділяє мастило та воду в системах очищення. Поверхнево-активні речовини у складі є біорозкладними, відповідно з вимогами OECD.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 20
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 11
Вага (з упаковкою) (кг) 21,05
Властивості
  • Високоефективний шампунь для автоматичних мийок легкових і комерційних транспортних засобів.
  • Сприяє легкому ковзанню щіток, тим самим захищаючи поверхню автомобіля.
  • Забезпечує ідеальний результат сушіння, завдяки гідрофобному ефекту.
  • Забезпечує оптимальне ковзання щіток.
  • Висококонцентрований.
  • Відповідає вимогам VDA.
Автомобільний шампунь для автоматичних мийок VehiclePro Klear!Brush RM 891, 20л
Автомобільний шампунь для автоматичних мийок VehiclePro Klear!Brush RM 891, 20л
Автомобільний шампунь для автоматичних мийок VehiclePro Klear!Brush RM 891, 20л
Автомобільний шампунь для автоматичних мийок VehiclePro Klear!Brush RM 891, 20л
Сумісна техніка
Області застосування
  • Легкові автомобілі.
  • Мийка комерційного транспорту
Аксесуари