Автомобільний шампунь для автоматичних мийок VehiclePro Klear!Brush RM 891, 20л
VehiclePro Klear!Brush RM 891: Для інтенсивного очищення, що дбайливо ставиться до лакофарбового покриття, сприяє самоочищенню щіток і подовжує термін їхньої служби. Прискорює висихання та відповідає вимогам VDA.
VehiclePro Klear!Brush RM 891 - це високоефективний автомобільний шампунь із гідрофобним ефектом, який забезпечує відмінні результати очищення та сушіння під час миття легкових і комерційних транспортних засобів на автоматичних мийках. Засіб підвищує ковзання щіток, що сприяє захисту лакофарбового покриття, а також активізує процес самоочищення щіток, зберігаючи їх у належному стані та подовжуючи термін служби. Високоефективний шампунь із лінійки Kärcher Klear! дозволяє очистити до 200 автомобілів з одного літра продукту, що робить його надзвичайно економічним. За потреби, Klear!Brush RM 891 може використовуватись як активна піна. Засіб відповідає вимогам VDA, і швидко відділяє мастило та воду в системах очищення. Поверхнево-активні речовини у складі є біорозкладними, відповідно з вимогами OECD.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|20
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|pH
|11
|Вага (з упаковкою) (кг)
|21,05
Властивості
- Високоефективний шампунь для автоматичних мийок легкових і комерційних транспортних засобів.
- Сприяє легкому ковзанню щіток, тим самим захищаючи поверхню автомобіля.
- Забезпечує ідеальний результат сушіння, завдяки гідрофобному ефекту.
- Забезпечує оптимальне ковзання щіток.
- Висококонцентрований.
- Відповідає вимогам VDA.
Області застосування
- Легкові автомобілі.
- Мийка комерційного транспорту