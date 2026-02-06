Блиск NANO RM 832 ASF, 20л
Рідкий засіб з вмістом воску та нано-частинок, який забезпечує швидке висихання транспортних засобів. Використовується з апаратами високого тиску.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|20
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|pH
|4
|Вага (кг)
|19,84
|Вага (з упаковкою) (кг)
|21,685
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|260 x 230 x 420
Властивості
- Ефективний блиск завдяки нанотехнологіям
- Забезпечує швидке розривання водяної плівки на всій поверхні автомобіля.
- Відмінний результат сушіння.
- Найкращі результати в поєднанні з активною піною NANO RM 816 ASF
- Ефективний при будь-якій жорсткості води.
- Створює дзеркальний блиск.
- Ефективний захист до 1 місяця.
- Відповідає вимогам VDA.
- Поверхнево-активні речовинибіологічно розкладаються відповідно, до EEC 648/2004.
- Не містить NTA.
- Не містить мінеральних олив і органічних мінералів.
Сумісна техніка
Області застосування
- Легкові автомобілі
- Мийка комерційного транспорту