Блиск NANO RM 832 ASF, 20л

Рідкий засіб з вмістом воску та нано-частинок, який забезпечує швидке висихання транспортних засобів. Використовується з апаратами високого тиску.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 20
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 4
Вага (кг) 19,84
Вага (з упаковкою) (кг) 21,685
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 260 x 230 x 420
Властивості
  • Ефективний блиск завдяки нанотехнологіям
  • Забезпечує швидке розривання водяної плівки на всій поверхні автомобіля.
  • Відмінний результат сушіння.
  • Найкращі результати в поєднанні з активною піною NANO RM 816 ASF
  • Ефективний при будь-якій жорсткості води.
  • Створює дзеркальний блиск.
  • Ефективний захист до 1 місяця.
  • Відповідає вимогам VDA.
  • Поверхнево-активні речовинибіологічно розкладаються відповідно, до EEC 648/2004.
  • Не містить NTA.
  • Не містить мінеральних олив і органічних мінералів.
Області застосування
  • Легкові автомобілі
  • Мийка комерційного транспорту
