Лужний засіб для чищення коліс VehiclePro RM 801 Classic, 20л

Лужний засіб для чищення будь-яких сталевих і легкосплавних дисків із захисним покриттям. Дбайливо і ретельно видаляє з них найстійкіші забруднення, зокрема пригорілі продукти зносу гальмівних колодок.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 20
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 13
Вага (кг) 21,82
Вага (з упаковкою) (кг) 22,598
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 260 x 237 x 430
Лужний засіб для чищення коліс VehiclePro RM 801 Classic, 20л
Лужний засіб для чищення коліс VehiclePro RM 801 Classic, 20л
Лужний засіб для чищення коліс VehiclePro RM 801 Classic, 20л
Області застосування
  • Очищення колісних дисків.
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