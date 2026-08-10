Лужний засіб для чищення коліс VehiclePro RM 801 Classic, 20л
Лужний засіб для чищення будь-яких сталевих і легкосплавних дисків із захисним покриттям. Дбайливо і ретельно видаляє з них найстійкіші забруднення, зокрема пригорілі продукти зносу гальмівних колодок.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|20
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|pH
|13
|Вага (кг)
|21,82
|Вага (з упаковкою) (кг)
|22,598
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|260 x 237 x 430
Області застосування
- Очищення колісних дисків.