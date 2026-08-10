Піна для полірування RM 837, 20л

Піна для полірування RM 837 - Karcher Polish Plus зі свіжим фруктовим запахом. Дуже хороший результат сушки з чітко видним захисним шаром. Ефект відновлення = дрібні подряпини зникають.Захищає і доглядає за автомобілем, схильним до вуличного бруду, слідів від комах і впливам навколишнього середовища, морозостійкийКисле pH: 4

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 20
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 5
Вага (з упаковкою) (кг) 20,8
Властивості
  • Тривалий захист і полірування для автомобільних мийних установок з можливістю програми "Полірування піною"
  • Надає відмінний блиск
  • Ефективно захищає фарбу від бруду, комах, кислотних дощів, дорожньої солі в зимовий період та інших впливів навколишнього середовища.
  • Захист діє до 6 мийок
  • Захист без проміжної сушки
  • Ефективний при будь-якій жорсткості води.
  • Не залишає слідів на вікнах автомобіля.
  • Не склеює щетинки щіток і насадок
  • Відповідає вимогам VDA.
  • Поверхнево-активні речовинибіологічно розкладаються відповідно, до EEC 648/2004.
  • Не містить NTA.
  • Не містить мінеральних олив і органічних мінералів.
Піна для полірування RM 837, 20л
Піна для полірування RM 837, 20л
Піна для полірування RM 837, 20л
Області застосування
  • Легкові автомобілі
Аксесуари