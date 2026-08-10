Піна для полірування RM 837, 20л
Піна для полірування RM 837 - Karcher Polish Plus зі свіжим фруктовим запахом. Дуже хороший результат сушки з чітко видним захисним шаром. Ефект відновлення = дрібні подряпини зникають.Захищає і доглядає за автомобілем, схильним до вуличного бруду, слідів від комах і впливам навколишнього середовища, морозостійкийКисле pH: 4
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|20
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|pH
|5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|20,8
Властивості
- Тривалий захист і полірування для автомобільних мийних установок з можливістю програми "Полірування піною"
- Надає відмінний блиск
- Ефективно захищає фарбу від бруду, комах, кислотних дощів, дорожньої солі в зимовий період та інших впливів навколишнього середовища.
- Захист діє до 6 мийок
- Захист без проміжної сушки
- Ефективний при будь-якій жорсткості води.
- Не залишає слідів на вікнах автомобіля.
- Не склеює щетинки щіток і насадок
- Відповідає вимогам VDA.
- Поверхнево-активні речовинибіологічно розкладаються відповідно, до EEC 648/2004.
- Не містить NTA.
- Не містить мінеральних олив і органічних мінералів.
Області застосування
- Легкові автомобілі