Піноутворюючий засіб для очищення VehiclePro RM 838, 20л
Лужний пінний очисник RM 838 для безконтактного миття автомобілів. Без зусиль видаляє сильні мастильні та жирові забруднення, залишки комах і дорожній бруд, а також дбайливо ставиться до лакофарбового покриття.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|20
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|pH
|13
|Вага (з упаковкою) (кг)
|22,82
Властивості
- Потужна піна для безконтактного миття транспортних засобів.
- Видаляє стійкі забруднення від мастила та жиру, а також сажу, смолу, залишки комах і дорожній бруд.
- Покращена ефективність очищення завдяки мікрокристалам.
- Відзначається високою ефективністю за рахунок густої та об'ємної піни.
- Ідеально підходить для використання з соплом MultiApp.
- Безконтактне очищення запобігає утворенню мікроподряпин.
- Надзвичайно дбайливий до лакофарбового покриття, декоративних елементів та алюмінієвих дисків.
- Високоефективний.
- Мінімальний час взаємодії.
- Приємний, свіжий аромат.
- Відповідає вимогам VDA.
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
- P310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.
- P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ (або волоссям): Негайно зняти усі забруднені, зволожені предмети одягу. Шкіру змити водою/прийняти душ.
Відео
Області застосування
- Легкові автомобілі, комерційний транспорт та мотоцикли.
- Мийка транспортних засобів
- Мийка комерційного транспорту