Лужний пінний очисник RM 838 для безконтактного миття автомобілів. Без зусиль видаляє сильні мастильні та жирові забруднення, залишки комах і дорожній бруд, а також дбайливо ставиться до лакофарбового покриття.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 20
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 13
Вага (з упаковкою) (кг) 22,82
Властивості
  • Потужна піна для безконтактного миття транспортних засобів.
  • Видаляє стійкі забруднення від мастила та жиру, а також сажу, смолу, залишки комах і дорожній бруд.
  • Покращена ефективність очищення завдяки мікрокристалам.
  • Відзначається високою ефективністю за рахунок густої та об'ємної піни.
  • Ідеально підходить для використання з соплом MultiApp.
  • Безконтактне очищення запобігає утворенню мікроподряпин.
  • Надзвичайно дбайливий до лакофарбового покриття, декоративних елементів та алюмінієвих дисків.
  • Високоефективний.
  • Мінімальний час взаємодії.
  • Приємний, свіжий аромат.
  • Відповідає вимогам VDA.
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
  • P310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.
  • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ (або волоссям): Негайно зняти усі забруднені, зволожені предмети одягу. Шкіру змити водою/прийняти душ.

Області застосування
  • Легкові автомобілі, комерційний транспорт та мотоцикли.
  • Мийка транспортних засобів
  • Мийка комерційного транспорту
