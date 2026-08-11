Піноутворюючий засіб для очищення VehiclePro RM 838, 200л
Лужний пінний очисник RM 838 для безконтактного миття автомобілів. Без зусиль видаляє сильні мастильні та жирові забруднення, залишки комах і дорожній бруд, а також дбайливо ставиться до лакофарбового покриття.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|200
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|pH
|13
|Вага (з упаковкою) (кг)
|229,4
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Області застосування
- Легкові автомобілі, комерційний транспорт та мотоцикли.
- Мийка транспортних засобів
- Мийка комерційного транспорту