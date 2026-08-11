Піноутворюючий засіб для очищення VehiclePro RM 838, 200л

Лужний пінний очисник RM 838 для безконтактного миття автомобілів. Без зусиль видаляє сильні мастильні та жирові забруднення, залишки комах і дорожній бруд, а також дбайливо ставиться до лакофарбового покриття.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 200
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 13
Вага (з упаковкою) (кг) 229,4
Піноутворюючий засіб для очищення VehiclePro RM 838, 200л
Піноутворюючий засіб для очищення VehiclePro RM 838, 200л
Піноутворюючий засіб для очищення VehiclePro RM 838, 200л

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Сумісна техніка
Області застосування
  • Легкові автомобілі, комерційний транспорт та мотоцикли.
  • Мийка транспортних засобів
  • Мийка комерційного транспорту
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