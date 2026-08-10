Швидкодіючий і м’який засіб для попереднього миття VehiclePro PreWash RM 803 Classic розроблений для застосування в автоматизованих мийках і на мийках самообслуговування. Підходить як для легкових, так і для комерційних автомобілів. Ефективно працює за будь-яких температурних умов. Завдяки своїй дії засіб ефективно розм'якшує жир, мастило, залишки комах і забруднення від викидів, що значно підвищує ефективність подальших етапів миття — незалежно від жорсткості води. До складу входять біорозкладні поверхнево-активні речовини, що відповідають вимогам директиви ЄС 648/2004. Крім того, RM 803 забезпечує швидке розділення мастила й води в масловідділювачах.