RM 803 Classic** 10 l prewash, 10л

Швидкодіючий і м’який засіб для попереднього миття VehiclePro PreWash RM 803 Classic розроблений для застосування в автоматизованих мийках і на мийках самообслуговування. Підходить як для легкових, так і для комерційних автомобілів. Ефективно працює за будь-яких температурних умов. Завдяки своїй дії засіб ефективно розм'якшує жир, мастило, залишки комах і забруднення від викидів, що значно підвищує ефективність подальших етапів миття — незалежно від жорсткості води. До складу входять біорозкладні поверхнево-активні речовини, що відповідають вимогам директиви ЄС 648/2004. Крім того, RM 803 забезпечує швидке розділення мастила й води в масловідділювачах.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 10
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 12
Вага (кг) 10,6
Вага (з упаковкою) (кг) 11,3
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 287 x 150 x 329
Властивості
  • Ефективний засіб для попереднього миття легкового та комерційного транспорту.
  • Розчиняє та видаляє залишки комах, мастило, жир та бруд, спричинений атмосферними викидами
  • Значно покращує результат очищення під час наступних етапів миття.
  • Ефективність очищення за будь-яких температур.
  • Швидкодіючий засіб
  • Делікатний до матеріалів.
  • Поверхнево-активні речовинибіологічно розкладаються відповідно, до EEC 648/2004.
  • Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
  • Не містить NTA.
RM 803 Classic** 10 l prewash, 10л
RM 803 Classic** 10 l prewash, 10л
RM 803 Classic** 10 l prewash, 10л
RM 803 Classic** 10 l prewash, 10л
Області застосування
  • Видалення захисного воску з автомобіля.
  • Мийка транспортних засобів
  • Миття кузова автомобіля/двигуна
  • Легкові автомобілі, комерційний транспорт та мотоцикли.
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