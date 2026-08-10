RM 803 Classic** 10 l prewash, 10л
Швидкодіючий і м’який засіб для попереднього миття VehiclePro PreWash RM 803 Classic розроблений для застосування в автоматизованих мийках і на мийках самообслуговування. Підходить як для легкових, так і для комерційних автомобілів. Ефективно працює за будь-яких температурних умов. Завдяки своїй дії засіб ефективно розм'якшує жир, мастило, залишки комах і забруднення від викидів, що значно підвищує ефективність подальших етапів миття — незалежно від жорсткості води. До складу входять біорозкладні поверхнево-активні речовини, що відповідають вимогам директиви ЄС 648/2004. Крім того, RM 803 забезпечує швидке розділення мастила й води в масловідділювачах.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|10
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|pH
|12
|Вага (кг)
|10,6
|Вага (з упаковкою) (кг)
|11,3
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|287 x 150 x 329
Властивості
- Ефективний засіб для попереднього миття легкового та комерційного транспорту.
- Розчиняє та видаляє залишки комах, мастило, жир та бруд, спричинений атмосферними викидами
- Значно покращує результат очищення під час наступних етапів миття.
- Ефективність очищення за будь-яких температур.
- Швидкодіючий засіб
- Делікатний до матеріалів.
- Поверхнево-активні речовинибіологічно розкладаються відповідно, до EEC 648/2004.
- Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
- Не містить NTA.
Сумісна техніка
Області застосування
- Видалення захисного воску з автомобіля.
- Мийка транспортних засобів
- Миття кузова автомобіля/двигуна
- Легкові автомобілі, комерційний транспорт та мотоцикли.