Шампунь для щіткової мийки VehiclePro RM 811 Classic, 200л

Концентрований активний шампунь для щіткового миття автомобілів, сумісний із восковими продуктами та відповідає стандартам VDA. Формула продукту покращує ковзання щіток і оберігає поверхні автомобіля.

Шампунь для щіткової мийки VehiclePro RM 811 Classic підходить для застосування в мийних установках для легкових і вантажних автомобілів. Він надійно видаляє олійно-жирові, атмосферні та типові дорожні забруднення, сприяє кращому ковзанню щіток і уповільнює їхнє забруднення. Крім того, продукт може використовуватися і у вигляді активної піни, що дбайливо очищає лакофарбове покриття автомобіля. Він економічний у застосуванні: одного літра достатньо для миття до 100 легкових автомобілів. Шампунь сумісний із застосовуваними після мийки восковими продуктами, що виключає ризик утворення розводів на лакофарбовому покритті. Його формула містить поверхнево-активні речовини, що розкладаються біологічним шляхом відповідно до директиви ОЕСР, і забезпечує швидке відділення масел від води в масловідстійниках.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 200
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 9
Вага (кг) 203,6
Вага (з упаковкою) (кг) 218,6
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 580 x 580 x 970
Шампунь для щіткової мийки VehiclePro RM 811 Classic, 200л
Шампунь для щіткової мийки VehiclePro RM 811 Classic, 200л
Шампунь для щіткової мийки VehiclePro RM 811 Classic, 200л
Шампунь для щіткової мийки VehiclePro RM 811 Classic, 200л
Області застосування
  • Легкові автомобілі
  • Мийка комерційного транспорту
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