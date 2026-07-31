Шампунь для щіткової мийки VehiclePro RM 811 Classic, 20л
Концентрований активний шампунь для щіткового миття автомобілів, сумісний із восковими продуктами та відповідає стандартам VDA. Формула продукту покращує ковзання щіток і оберігає поверхні автомобіля.
Шампунь для щіткової мийки VehiclePro RM 811 Classic підходить для застосування в мийних установках для легкових і вантажних автомобілів. Він надійно видаляє олійно-жирові, атмосферні та типові дорожні забруднення, сприяє кращому ковзанню щіток і уповільнює їхнє забруднення. Крім того, продукт може використовуватися і у вигляді активної піни, що дбайливо очищає лакофарбове покриття автомобіля. Він економічний у застосуванні: одного літра достатньо для миття до 100 легкових автомобілів. Шампунь сумісний із застосовуваними після мийки восковими продуктами, що виключає ризик утворення розводів на лакофарбовому покритті. Його формула містить поверхнево-активні речовини, що розкладаються біологічним шляхом відповідно до директиви ОЕСР, і забезпечує швидке відділення масел від води в масловідстійниках.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|20
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|pH
|9
|Вага (кг)
|20,36
|Вага (з упаковкою) (кг)
|22,333
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|260 x 237 x 430
Властивості
- Високоефективний шампунь для автоматичних мийок легкових і комерційних транспортних засобів.
- Надійно видаляє жири масла, забруднення від атмосферних викидів, сліди від комах
- Сприяє легкому ковзанню щіток, тим самим захищаючи поверхню автомобіля.
- Значно зменшує забруднення щіток
- Завдяки сумісності з восковими продуктами унеможливлює утворення розводів на лакофарбовому покритті
- Відповідає вимогам VDA.
- Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
- Біорозчинні поверхнево-активні речовини відповідно до ОЕСР
- Не містить NTA.
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
- P310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.
- P332 + P313 При подразненні шкіри: звернутися за консультацією / звернутися за лікарською допомогою.
- P302 + P352b ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ: Помити великою кількістю води з милом.
Області застосування
- Легкові автомобілі
- Мийка комерційного транспорту