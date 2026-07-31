Шампунь для щіткової мийки VehiclePro RM 811 Classic підходить для застосування в мийних установках для легкових і вантажних автомобілів. Він надійно видаляє олійно-жирові, атмосферні та типові дорожні забруднення, сприяє кращому ковзанню щіток і уповільнює їхнє забруднення. Крім того, продукт може використовуватися і у вигляді активної піни, що дбайливо очищає лакофарбове покриття автомобіля. Він економічний у застосуванні: одного літра достатньо для миття до 100 легкових автомобілів. Шампунь сумісний із застосовуваними після мийки восковими продуктами, що виключає ризик утворення розводів на лакофарбовому покритті. Його формула містить поверхнево-активні речовини, що розкладаються біологічним шляхом відповідно до директиви ОЕСР, і забезпечує швидке відділення масел від води в масловідстійниках.