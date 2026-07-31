Шампунь для щіткової мийки VehiclePro RM 811 Classic, 20л

Концентрований активний шампунь для щіткового миття автомобілів, сумісний із восковими продуктами та відповідає стандартам VDA. Формула продукту покращує ковзання щіток і оберігає поверхні автомобіля.

Шампунь для щіткової мийки VehiclePro RM 811 Classic підходить для застосування в мийних установках для легкових і вантажних автомобілів. Він надійно видаляє олійно-жирові, атмосферні та типові дорожні забруднення, сприяє кращому ковзанню щіток і уповільнює їхнє забруднення. Крім того, продукт може використовуватися і у вигляді активної піни, що дбайливо очищає лакофарбове покриття автомобіля. Він економічний у застосуванні: одного літра достатньо для миття до 100 легкових автомобілів. Шампунь сумісний із застосовуваними після мийки восковими продуктами, що виключає ризик утворення розводів на лакофарбовому покритті. Його формула містить поверхнево-активні речовини, що розкладаються біологічним шляхом відповідно до директиви ОЕСР, і забезпечує швидке відділення масел від води в масловідстійниках.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 20
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 9
Вага (кг) 20,36
Вага (з упаковкою) (кг) 22,333
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 260 x 237 x 430
Властивості
  • Високоефективний шампунь для автоматичних мийок легкових і комерційних транспортних засобів.
  • Надійно видаляє жири масла, забруднення від атмосферних викидів, сліди від комах
  • Сприяє легкому ковзанню щіток, тим самим захищаючи поверхню автомобіля.
  • Значно зменшує забруднення щіток
  • Завдяки сумісності з восковими продуктами унеможливлює утворення розводів на лакофарбовому покритті
  • Відповідає вимогам VDA.
  • Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
  • Біорозчинні поверхнево-активні речовини відповідно до ОЕСР
  • Не містить NTA.
Шампунь для щіткової мийки VehiclePro RM 811 Classic, 20л
Шампунь для щіткової мийки VehiclePro RM 811 Classic, 20л
Шампунь для щіткової мийки VehiclePro RM 811 Classic, 20л
Шампунь для щіткової мийки VehiclePro RM 811 Classic, 20л
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
  • P310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.
  • P332 + P313 При подразненні шкіри: звернутися за консультацією / звернутися за лікарською допомогою.
  • P302 + P352b ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ: Помити великою кількістю води з милом.
Області застосування
  • Легкові автомобілі
  • Мийка комерційного транспорту
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