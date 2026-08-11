Сильнодіючий засіб для видалення бруду CP 930, 20л

Активний засіб для розчинення бруду. Після його застосування видалення масляно-жирових плям та інших забруднень стає значно простішим.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 20
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 13
Вага (кг) 20,54
Вага (з упаковкою) (кг) 21,8
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 250 x 230 x 410
Властивості
  • Ефективний засіб для попереднього миття легкового та комерційного транспорту.
  • Розчиняє та видаляє залишки комах, мастило, жир та бруд, спричинений атмосферними викидами
  • Значно покращує результат очищення під час наступних етапів миття.
  • Ефективність очищення за будь-яких температур.
  • Швидкодіючий засіб
  • Делікатний до матеріалів.
  • Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
  • Біорозчинні поверхнево-активні речовини відповідно до ОЕСР
  • Не містить NTA.
Сильнодіючий засіб для видалення бруду CP 930, 20л
Сильнодіючий засіб для видалення бруду CP 930, 20л
Сильнодіючий засіб для видалення бруду CP 930, 20л
Сильнодіючий засіб для видалення бруду CP 930, 20л
Сумісна техніка
Області застосування
  • Легкові автомобілі
  • Мийка комерційного транспорту
  • Легкові автомобілі, комерційний транспорт та мотоцикли.
Аксесуари