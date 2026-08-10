Спрей-віск VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic, 20л

Рідкий віск-спрей для збереження та надання блиску всьому автомобілю. Не залежить від якості води, забезпечує бездоганне покриття, навіть без сушіння.

VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic — оптимальне рішення для систем самообслуговування без автоматичних сушарок, а також для використання з апаратами високого тиску. Цей ефективний засіб для глянцевого сушіння підходить для використання з водою будь-якої якості та рівня жорсткості. У комбінації з осмотичною водою гарантує бездоганне висихання поверхні та створює ефект дзеркального блиску. Лакофарбове покриття автомобілів, комерційного транспорту та мотоциклів надійно захищене від впливу навколишнього середовища протягом одного місяця. Віск-спрей відповідає стандартам VDA, не містить мінеральних олив і органічних мінералів, а поверхнево-активні речовини в його складі є біорозкладними, відповідно до директиви EEC 648/2004. VehiclePro RM 821 Classic поєднує ефективність із економічністю: одного літра засобу достатньо для обробки до 120 вантажних авто.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 20
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 4
Вага (кг) 19,88
Вага (з упаковкою) (кг) 21,505
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 260 x 230 x 430
Спрей-віск VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic, 20л
Спрей-віск VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic, 20л
Спрей-віск VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic, 20л
Спрей-віск VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic, 20л
Сумісна техніка
Області застосування
  • Легкові автомобілі, комерційний транспорт та мотоцикли.
  • Легкові автомобілі
Аксесуари