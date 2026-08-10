VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic — оптимальне рішення для систем самообслуговування без автоматичних сушарок, а також для використання з апаратами високого тиску. Цей ефективний засіб для глянцевого сушіння підходить для використання з водою будь-якої якості та рівня жорсткості. У комбінації з осмотичною водою гарантує бездоганне висихання поверхні та створює ефект дзеркального блиску. Лакофарбове покриття автомобілів, комерційного транспорту та мотоциклів надійно захищене від впливу навколишнього середовища протягом одного місяця. Віск-спрей відповідає стандартам VDA, не містить мінеральних олив і органічних мінералів, а поверхнево-активні речовини в його складі є біорозкладними, відповідно до директиви EEC 648/2004. VehiclePro RM 821 Classic поєднує ефективність із економічністю: одного літра засобу достатньо для обробки до 120 вантажних авто.