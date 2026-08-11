Термовіск CP 945, 20л

Концентрований термовіск з вмістом воску карнауба створює захисну плівку з довготривалим глянцевим та захисним ефектом.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 20
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 5
Вага (кг) 19,88
Вага (з упаковкою) (кг) 21,485
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 250 x 230 x 410
Термовіск CP 945, 20л
Термовіск CP 945, 20л

Відео

Сумісна техніка
Області застосування
  • Легкові автомобілі
  • Мийка комерційного транспорту
  • Легкові автомобілі, комерційний транспорт та мотоцикли.
Аксесуари