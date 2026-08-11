Віск для догляду за лакофарбовим покриттям VehiclePro Klear!Shine RM 895, 20л
VehiclePro Klear!Shine RM 895 — високоякісний віск для догляду за лакофарбовим покриттям автомобіля, що забезпечує вражаючий глянцевий ефект і тривалий захист від негативного впливу довкілля. Розроблений для використання в автоматичних мийках. Відповідає вимогам VDA. Засіб є надзвичайно економічним — до 125 автомобілів з одного літра концентрату.
Він утворює ідеальне покриття поверхні з вражаючим глянцевим ефектом — незалежно від того, використовується жорстка чи м’яка вода, — і не залишає жодних слідів на склі автомобіля. Засіб формує захисний шар, що зберігається до 8 наступних мийок, забезпечує стійкий гідрофобний ефект і, як результат, сприяє досягненню відмінних результатів висушування. Засіб повністю відповідає вимогам VDA.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|20
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|pH
|4
|Вага (з упаковкою) (кг)
|20,5
Області застосування
- Легкові автомобілі.