Віск для догляду за лакофарбовим покриттям VehiclePro Klear!Shine RM 895, 20л

VehiclePro Klear!Shine RM 895 — високоякісний віск для догляду за лакофарбовим покриттям автомобіля, що забезпечує вражаючий глянцевий ефект і тривалий захист від негативного впливу довкілля. Розроблений для використання в автоматичних мийках. Відповідає вимогам VDA. Засіб є надзвичайно економічним — до 125 автомобілів з одного літра концентрату.

Він утворює ідеальне покриття поверхні з вражаючим глянцевим ефектом — незалежно від того, використовується жорстка чи м’яка вода, — і не залишає жодних слідів на склі автомобіля. Засіб формує захисний шар, що зберігається до 8 наступних мийок, забезпечує стійкий гідрофобний ефект і, як результат, сприяє досягненню відмінних результатів висушування. Засіб повністю відповідає вимогам VDA.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 20
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 4
Вага (з упаковкою) (кг) 20,5
Віск для догляду за лакофарбовим покриттям VehiclePro Klear!Shine RM 895, 20л
Віск для догляду за лакофарбовим покриттям VehiclePro Klear!Shine RM 895, 20л
Віск для догляду за лакофарбовим покриттям VehiclePro Klear!Shine RM 895, 20л
Віск для догляду за лакофарбовим покриттям VehiclePro Klear!Shine RM 895, 20л
Області застосування
  • Легкові автомобілі.