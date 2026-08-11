Він утворює ідеальне покриття поверхні з вражаючим глянцевим ефектом — незалежно від того, використовується жорстка чи м’яка вода, — і не залишає жодних слідів на склі автомобіля. Засіб формує захисний шар, що зберігається до 8 наступних мийок, забезпечує стійкий гідрофобний ефект і, як результат, сприяє досягненню відмінних результатів висушування. Засіб повністю відповідає вимогам VDA.