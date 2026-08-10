VehiclePro Klear!Glow RM 894 від Kärcher - це висококонцентрований, надзвичайно економічний восковий засіб для догляду за легковими та комерційними транспортними засобами. Призначений для використання в автоматичних мийках, а також мийках самообслуговування. Ефективний віск утворює блискучий захисний шар, який захищає лакофарбове покриття від шкідливого впливу навколишнього середовища до 8 наступних мийок. Відповідає вимогам VDA. Завдяки спеціальній формулі покращується відбиття світла, що забезпечує стійкий ефект глибокого блиску. Крім того, віск має виражені гідрофобні властивості, які сприяють швидкому й рівномірному висиханню. Один літр RM 894 забезпечує обробку до 100 автомобілів, що робить його надзвичайно економічним у використанні.