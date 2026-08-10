Віск із інтенсивним водовідштовхувальним ефектом VehiclePro Klear!Glow RM 894, 20л

VehiclePro Klear!Glow RM 894: Надійний захист лакофарбового покриття від впливу зовнішнього середовища. З особливим глянцевим ефектом і тривалим захистом при мінімальному використанні. Відповідає вимогам VDA.

VehiclePro Klear!Glow RM 894 від Kärcher - це висококонцентрований, надзвичайно економічний восковий засіб для догляду за легковими та комерційними транспортними засобами. Призначений для використання в автоматичних мийках, а також мийках самообслуговування. Ефективний віск утворює блискучий захисний шар, який захищає лакофарбове покриття від шкідливого впливу навколишнього середовища до 8 наступних мийок. Відповідає вимогам VDA. Завдяки спеціальній формулі покращується відбиття світла, що забезпечує стійкий ефект глибокого блиску. Крім того, віск має виражені гідрофобні властивості, які сприяють швидкому й рівномірному висиханню. Один літр RM 894 забезпечує обробку до 100 автомобілів, що робить його надзвичайно економічним у використанні.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 20
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 4
Вага (з упаковкою) (кг) 21
Віск із інтенсивним водовідштовхувальним ефектом VehiclePro Klear!Glow RM 894, 20л
Віск із інтенсивним водовідштовхувальним ефектом VehiclePro Klear!Glow RM 894, 20л
Віск із інтенсивним водовідштовхувальним ефектом VehiclePro Klear!Glow RM 894, 20л
Віск із інтенсивним водовідштовхувальним ефектом VehiclePro Klear!Glow RM 894, 20л
Області застосування
  • Легкові автомобілі.
  • Мийка комерційного транспорту
Аксесуари