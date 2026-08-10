Віск із інтенсивним водовідштовхувальним ефектом VehiclePro RM 824 Classic, 200л

Сушка, догляд та захист у рамках однієї операції. Рідкий водовідштовхувальний віск гарантує швидкий розрив водяної плівки на великій поверхні для оптимального результату сушіння, перш за все, при жорсткій воді. Відповідає вимогам VDA.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 200
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 4
Вага (з упаковкою) (кг) 206
Віск із інтенсивним водовідштовхувальним ефектом VehiclePro RM 824 Classic, 200л
Віск із інтенсивним водовідштовхувальним ефектом VehiclePro RM 824 Classic, 200л
Віск із інтенсивним водовідштовхувальним ефектом VehiclePro RM 824 Classic, 200л
Віск із інтенсивним водовідштовхувальним ефектом VehiclePro RM 824 Classic, 200л
Області застосування
  • Легкові автомобілі
  • Мийка комерційного транспорту
Аксесуари