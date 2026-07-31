Віск із інтенсивним водовідштовхувальним ефектом VehiclePro RM 824 Classic, 20л
Сушка, догляд та захист у рамках однієї операції. Рідкий водовідштовхувальний віск гарантує швидкий розрив водяної плівки на великій поверхні для оптимального результату сушіння, перш за все, при жорсткій воді. Відповідає вимогам VDA.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|20
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|pH
|4
|Вага (кг)
|19,84
|Вага (з упаковкою) (кг)
|21,585
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|260 x 240 x 440
Сумісна техніка
Області застосування
- Легкові автомобілі
- Мийка комерційного транспорту