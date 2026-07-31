Віск із інтенсивним водовідштовхувальним ефектом VehiclePro RM 824 Classic, 20л

Сушка, догляд та захист у рамках однієї операції. Рідкий водовідштовхувальний віск гарантує швидкий розрив водяної плівки на великій поверхні для оптимального результату сушіння, перш за все, при жорсткій воді. Відповідає вимогам VDA.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 20
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 4
Вага (кг) 19,84
Вага (з упаковкою) (кг) 21,585
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 260 x 240 x 440
Віск із інтенсивним водовідштовхувальним ефектом VehiclePro RM 824 Classic, 20л
Віск із інтенсивним водовідштовхувальним ефектом VehiclePro RM 824 Classic, 20л
Віск із інтенсивним водовідштовхувальним ефектом VehiclePro RM 824 Classic, 20л
Віск із інтенсивним водовідштовхувальним ефектом VehiclePro RM 824 Classic, 20л
Області застосування
  • Легкові автомобілі
  • Мийка комерційного транспорту
Аксесуари