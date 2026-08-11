Засіб для догляду CP 950, 20л

Рідкий спрей-віск для консервації та довготривалого захисту. Незалежно від жорсткості води, створює стійку глянцеву плівку, швидко висихає та не залишає розводів.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 20
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 4
Вага (кг) 19,96
Вага (з упаковкою) (кг) 22,085
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 250 x 230 x 410
Засіб для догляду CP 950, 20л
Засіб для догляду CP 950, 20л

Відео

Сумісна техніка
Області застосування
  • Легкові автомобілі, комерційний транспорт та мотоцикли.
Аксесуари