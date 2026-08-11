Засіб для миття автомобілів CP 935, 20л

Високоефективний концентрований чистячий засіб з приємним яблучним ароматом для очищення транспортних засобів. Видаляє бруд, жири, змазки, сліди комах, смоли та інших забруднень.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 20
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 12
Вага (кг) 20,7
Вага (з упаковкою) (кг) 21,71
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 250 x 230 x 430
Властивості
  • Ефективний чистящий засіб для мийки автомобілів апаратами високого тиску
  • Розчиняє навіть найтвердіші масла, мастила, смоли, бруду і сліди комах
  • Швидкодіючий засіб
  • Економічний у використанні
  • Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
  • Біорозчинні поверхнево-активні речовини відповідно до ОЕСР
  • Не містить NTA.
Засіб для миття автомобілів CP 935, 20л
Засіб для миття автомобілів CP 935, 20л
Засіб для миття автомобілів CP 935, 20л
Засіб для миття автомобілів CP 935, 20л
Сумісна техніка
Області застосування
  • Легкові автомобілі
  • Мийка комерційного транспорту
  • Легкові автомобілі, комерційний транспорт та мотоцикли.
Аксесуари