Засіб для миття високим тиском VehiclePro RM 806, без НТА, 200л
Концентрований засіб широкого спектру дії видаляє найстійкіші дорожні забруднення (пил, масла, мастила, сліди комах, деревну смолу, глину тощо).
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|200
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|pH
|13
|Вага (з упаковкою) (кг)
|235,8
Сумісна техніка
Області застосування
- Транспорт і транспортне обладнання
- Миття кузова автомобіля/двигуна
- Легкові автомобілі, комерційний транспорт та мотоцикли.