Цей преміальний очисник дисків із лінійки Kärcher Klear! призначений для легкого видалення найбільш стійких забруднень під час миття автомобіля. Підходить для використання в автоматичних мийках. VehiclePro Klear!Rim RM 896 ефективно та швидко видаляє залишки гальмівного пилу, сліди стирання шин, вапняного нальоту й дорожньої солі. Засіб є безпечним для алюмінієвих і сталевих дисків, а також для непокритих бетонних підлог і сталевих колісних арок. Окрім цього, VehiclePro Klear!Rim RM 896 має високу продуктивність — до 400 дисків з одного літра засобу, що робить його вкрай економічним. Більше ніж на 90% біорозкладний, поверхнево-активні речовини відповідають вимогам ЄС 648/2004.