Засіб для очищення колісних дисків VehiclePro Klear!Rim RM 896, 20л
VehiclePro Klear!Rim RM 896 — надзвичайно потужний преміальний засіб для очищення всіх типів покритих алюмінієвих і сталевих дисків. Висококонцентрований, лужний, проте водночас особливо делікатний до матеріалів.
Цей преміальний очисник дисків із лінійки Kärcher Klear! призначений для легкого видалення найбільш стійких забруднень під час миття автомобіля. Підходить для використання в автоматичних мийках. VehiclePro Klear!Rim RM 896 ефективно та швидко видаляє залишки гальмівного пилу, сліди стирання шин, вапняного нальоту й дорожньої солі. Засіб є безпечним для алюмінієвих і сталевих дисків, а також для непокритих бетонних підлог і сталевих колісних арок. Окрім цього, VehiclePro Klear!Rim RM 896 має високу продуктивність — до 400 дисків з одного літра засобу, що робить його вкрай економічним. Більше ніж на 90% біорозкладний, поверхнево-активні речовини відповідають вимогам ЄС 648/2004.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|20
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|pH
|13
|Вага (з упаковкою) (кг)
|22,8
Властивості
- Високоефективний засіб для очищення колісних дисків.
- Ефективно видаляє продукти зносу шин і гальмівних колодок, а також залишки дорожніх реагентів та вапняні забруднення.
- Делікатний до матеріалів.
- Безпечний до необроблених бетонних підлог і сталевих під’їзних рамп.
- Швидкодіючий засіб
- Поверхнево-активні речовинибіологічно розкладаються відповідно, до EEC 648/2004.
- Біорозкладний більш ніж на 90%.
- Не містить NTA.
- Висококонцентрований.
Області застосування
- Очищення колісних дисків.