Засіб для очищення мийних приміщень та керамічної плитки VehiclePro RM 841, 20л

Концентрований кислотний засіб для мийних приміщень і керамічної плитки швидко та ефективно видаляє вапняний наліт, жирові забруднення, залишки воску й миючих засобів, а також сліди іржі з усіх кислотостійких поверхонь.

Для загального та підтримуючого очищення оздоблених плиткою приміщень автомийок, за допомогою апаратів високого тиску або розпилювальних установок: засіб для очищення мийних приміщень і керамічної плитки VehiclePro RM 841. Кислотний очисник швидко та ефективно видаляє стійкі відкладення вапняного нальоту, залишки оливи, жиру, іржі, а також миючих засобів і воску з усіх кислотостійких поверхонь. Засіб має приємний, свіжий аромат, не містить NTA, мінеральних олив та вуглеводневих сполук. Поверхнево-активні речовини, що входять до складу, є біорозкладними, відповідно до вимог Директиви ЄС 648/2004. Завдяки швидкому відокремленню масел від води, RM 841 забезпечує ефективну роботу очисних споруд.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 20
Одиниця упаковки (шт.) 1
Вага (кг) 21,82
Вага (з упаковкою) (кг) 22,93
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 260 x 240 x 390
Властивості
  • Високоефективний кислотний засіб для прибирання в приміщеннях автомийок.
  • Швидко та ефективно видаляє вапняний наліт, мастило, жири, іржаві відкладення, а також залишки миючих засобів.
  • Надійно усуває стійкі вапняні відкладення.
  • Ефективний як для глибокого, так і підтримуючого очищення.
  • Швидкодіючий засіб
  • Приємний, свіжий аромат.
  • Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
  • Поверхнево-активні речовинибіологічно розкладаються відповідно, до EEC 648/2004.
  • Не містить NTA.
  • Не містить мінеральних олив і органічних мінералів.
Засіб для очищення мийних приміщень та керамічної плитки VehiclePro RM 841, 20л
Засіб для очищення мийних приміщень та керамічної плитки VehiclePro RM 841, 20л
Засіб для очищення мийних приміщень та керамічної плитки VehiclePro RM 841, 20л
Засіб для очищення мийних приміщень та керамічної плитки VehiclePro RM 841, 20л
Області застосування
  • Миюче обладнання та зона миття.
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