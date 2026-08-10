Засіб для очищення мийних приміщень та керамічної плитки VehiclePro RM 841, 20л
Концентрований кислотний засіб для мийних приміщень і керамічної плитки швидко та ефективно видаляє вапняний наліт, жирові забруднення, залишки воску й миючих засобів, а також сліди іржі з усіх кислотостійких поверхонь.
Для загального та підтримуючого очищення оздоблених плиткою приміщень автомийок, за допомогою апаратів високого тиску або розпилювальних установок: засіб для очищення мийних приміщень і керамічної плитки VehiclePro RM 841. Кислотний очисник швидко та ефективно видаляє стійкі відкладення вапняного нальоту, залишки оливи, жиру, іржі, а також миючих засобів і воску з усіх кислотостійких поверхонь. Засіб має приємний, свіжий аромат, не містить NTA, мінеральних олив та вуглеводневих сполук. Поверхнево-активні речовини, що входять до складу, є біорозкладними, відповідно до вимог Директиви ЄС 648/2004. Завдяки швидкому відокремленню масел від води, RM 841 забезпечує ефективну роботу очисних споруд.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|20
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|Вага (кг)
|21,82
|Вага (з упаковкою) (кг)
|22,93
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|260 x 240 x 390
Властивості
- Високоефективний кислотний засіб для прибирання в приміщеннях автомийок.
- Швидко та ефективно видаляє вапняний наліт, мастило, жири, іржаві відкладення, а також залишки миючих засобів.
- Надійно усуває стійкі вапняні відкладення.
- Ефективний як для глибокого, так і підтримуючого очищення.
- Швидкодіючий засіб
- Приємний, свіжий аромат.
- Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
- Поверхнево-активні речовинибіологічно розкладаються відповідно, до EEC 648/2004.
- Не містить NTA.
- Не містить мінеральних олив і органічних мінералів.
Області застосування
- Миюче обладнання та зона миття.