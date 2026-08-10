Для загального та підтримуючого очищення оздоблених плиткою приміщень автомийок, за допомогою апаратів високого тиску або розпилювальних установок: засіб для очищення мийних приміщень і керамічної плитки VehiclePro RM 841. Кислотний очисник швидко та ефективно видаляє стійкі відкладення вапняного нальоту, залишки оливи, жиру, іржі, а також миючих засобів і воску з усіх кислотостійких поверхонь. Засіб має приємний, свіжий аромат, не містить NTA, мінеральних олив та вуглеводневих сполук. Поверхнево-активні речовини, що входять до складу, є біорозкладними, відповідно до вимог Директиви ЄС 648/2004. Завдяки швидкому відокремленню масел від води, RM 841 забезпечує ефективну роботу очисних споруд.