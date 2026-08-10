Засіб для полірування RM 831, 20л
Засіб нового типу для догляду за автомобілями із спеціальною формулою, що забезпечує довгостроковий ефект воскової консервації. Захищає поверхні від дорожнього бруду, дії комах, кислотних дощів і інших шкідливих чинників довкілля. Відповідає вимогам VDA
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|20
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|pH
|4
|Вага (кг)
|19,94
|Вага (з упаковкою) (кг)
|21,585
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|260 x 240 x 390
Області застосування
- Легкові автомобілі
- Мийка комерційного транспорту