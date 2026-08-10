Засіб для полірування RM 831, 20л

Засіб нового типу для догляду за автомобілями із спеціальною формулою, що забезпечує довгостроковий ефект воскової консервації. Захищає поверхні від дорожнього бруду, дії комах, кислотних дощів і інших шкідливих чинників довкілля. Відповідає вимогам VDA

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 20
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 4
Вага (кг) 19,94
Вага (з упаковкою) (кг) 21,585
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 260 x 240 x 390
Засіб для полірування RM 831, 20л
Засіб для полірування RM 831, 20л
Засіб для полірування RM 831, 20л
Сумісна техніка
Області застосування
  • Легкові автомобілі
  • Мийка комерційного транспорту
Аксесуари