Засіб для попереднього очищення VehiclePro Klear!PreWash RM 890, 20л
VehiclePro Klear!PreWash RM 890: Лужний засіб, що миттєво видаляє дорожні забруднення, жири та залишки комах. Відповідає вимогам VDA, підходить для всіх систем очищення води та будь-якого рівня жорсткості.
Надпотужний, але водночас делікатний до лакофарбового покриття легкових і комерційних автомобілів. Висококонцентрований лужний засіб для попереднього очищення VehiclePro Klear!PreWash RM 890 призначений для використання в автоматичних мийках. Він ефективно справляється з інтенсивними забрудненнями, зокрема залишками комах, а також надійно розчиняє жир, мастило й бруд, спричинений викидами. Цей миючий засіб із лінійки Kärcher Klear! є важливою складовою для досягнення бездоганних результатів очищення. VehiclePro Klear!PreWash RM 890 відповідає вимогам VDA, сумісний із водою будь-якої жорсткості та всіма системами очищення води. Завдяки продуктивності до 100 автомобілів на літр, він є надзвичайно економічним у використанні.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|20
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|pH
|12
|Вага (з упаковкою) (кг)
|22,4
Властивості
- Висококонцентрований.
- Ефективне видалення забруднень із дбайливим доглядом за поверхнею автомобіля.
- Легко досягає відмінних результатів очищення.
- Ефективний при будь-якій жорсткості води.
- Надійно розчиняє жир, мастила та забруднення від викидів. Пом’якшує та ефективно видаляє залишки комах.
- Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
Області застосування
- Легкові автомобілі