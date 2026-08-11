Надпотужний, але водночас делікатний до лакофарбового покриття легкових і комерційних автомобілів. Висококонцентрований лужний засіб для попереднього очищення VehiclePro Klear!PreWash RM 890 призначений для використання в автоматичних мийках. Він ефективно справляється з інтенсивними забрудненнями, зокрема залишками комах, а також надійно розчиняє жир, мастило й бруд, спричинений викидами. Цей миючий засіб із лінійки Kärcher Klear! є важливою складовою для досягнення бездоганних результатів очищення. VehiclePro Klear!PreWash RM 890 відповідає вимогам VDA, сумісний із водою будь-якої жорсткості та всіма системами очищення води. Завдяки продуктивності до 100 автомобілів на літр, він є надзвичайно економічним у використанні.