Засіб для попереднього очищення VehiclePro Klear!PreWash RM 890, 20л

VehiclePro Klear!PreWash RM 890: Лужний засіб, що миттєво видаляє дорожні забруднення, жири та залишки комах. Відповідає вимогам VDA, підходить для всіх систем очищення води та будь-якого рівня жорсткості.

Надпотужний, але водночас делікатний до лакофарбового покриття легкових і комерційних автомобілів. Висококонцентрований лужний засіб для попереднього очищення VehiclePro Klear!PreWash RM 890 призначений для використання в автоматичних мийках. Він ефективно справляється з інтенсивними забрудненнями, зокрема залишками комах, а також надійно розчиняє жир, мастило й бруд, спричинений викидами. Цей миючий засіб із лінійки Kärcher Klear! є важливою складовою для досягнення бездоганних результатів очищення. VehiclePro Klear!PreWash RM 890 відповідає вимогам VDA, сумісний із водою будь-якої жорсткості та всіма системами очищення води. Завдяки продуктивності до 100 автомобілів на літр, він є надзвичайно економічним у використанні.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 20
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 12
Вага (з упаковкою) (кг) 22,4
Властивості
  • Висококонцентрований.
  • Ефективне видалення забруднень із дбайливим доглядом за поверхнею автомобіля.
  • Легко досягає відмінних результатів очищення.
  • Ефективний при будь-якій жорсткості води.
  • Надійно розчиняє жир, мастила та забруднення від викидів. Пом’якшує та ефективно видаляє залишки комах.
  • Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
Засіб для попереднього очищення VehiclePro Klear!PreWash RM 890, 20л
Засіб для попереднього очищення VehiclePro Klear!PreWash RM 890, 20л
Засіб для попереднього очищення VehiclePro Klear!PreWash RM 890, 20л
Засіб для попереднього очищення VehiclePro Klear!PreWash RM 890, 20л
Області застосування
  • Легкові автомобілі
Аксесуари