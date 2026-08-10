Засіб для сушіння VehiclePro Klear!Dry RM 893, 20л
VehiclePro Klear!Dry RM 893: Швидко розриває водну плівку, мінімізуючи утворення крапель на поверхні, та забезпечує оптимальний результат сушіння. Економний у використанні. Стійкий до замерзання (до –10 °C). Відповідає вимогам VDA.
Високоефективний засіб для сушіння VehiclePro Klear!Dry RM 893 є надзвичайно економічним рішенням для використання в автоматичних мийках. Він забезпечує миттєве руйнування водної плівки, незалежно від жорсткості води, гарантуючи відмінні результати сушіння. Засіб відповідає вимогам VDA. Витрати становлять до 150 автомобілів на один літр, що робить його особливо вигідним у застосуванні.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|20
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|pH
|4
|Вага (з упаковкою) (кг)
|20,6
Області застосування
- Легкові автомобілі.
- Мийка комерційного транспорту