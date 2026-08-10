Високоефективний засіб для сушіння VehiclePro Klear!Dry RM 893 є надзвичайно економічним рішенням для використання в автоматичних мийках. Він забезпечує миттєве руйнування водної плівки, незалежно від жорсткості води, гарантуючи відмінні результати сушіння. Засіб відповідає вимогам VDA. Витрати становлять до 150 автомобілів на один літр, що робить його особливо вигідним у застосуванні.