Дезінфікуючий засіб, рідкий RM 735, 5л

Ефективний нейтральний дезінфікуючий засіб. Має бактерицидні, фунгіцидні та певною мірою віруліцидні властивості (наприклад, гепатит В). Використовуйте біоциди обережно. Завжди читайте етикетку та інформацію про продукт перед використанням.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 5
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 8
Вага (з упаковкою) (кг) 5,08
Дезінфікуючий засіб, рідкий RM 735, 5л
Дезінфікуючий засіб, рідкий RM 735, 5л
Дезінфікуючий засіб, рідкий RM 735, 5л
Дезінфікуючий засіб, рідкий RM 735, 5л
Дезінфікуючий засіб, рідкий RM 735, 5л
Сумісна техніка
Області застосування
  • Прибирання на молочних кухнях
  • Процедурні кабінети
  • Оздоровчі та фітнес-комплекси
  • Прибирання санітарних приміщень
Аксесуари