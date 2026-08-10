Гель для чищення фасадів PressurePro RM 43, 20л

Високоефективний засіб для чищення фасадів гелеподібної структури. Видаляє масляно-жирові, сажові та атмосферні забруднення. Підходить для чищення фасадів з каменю, клінкеру, штукатурки, пластику, дерева та скла.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 20
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 14
Вага (кг) 23,06
Вага (з упаковкою) (кг) 23,96
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 260 x 230 x 420
Властивості
  • Високоефективний засіб для чищення високим тиском
  • Ефективно розщеплює важкі забруднення, зокрема мастила, жири та мінеральні відкладення.
  • Делікатний до матеріалів.
  • Поверхнево-активні речовинибіологічно розкладаються відповідно, до EEC 648/2004.
  • Не містить NTA.
Гель для чищення фасадів PressurePro RM 43, 20л
Гель для чищення фасадів PressurePro RM 43, 20л
Сумісна техніка
Області застосування
  • Очищення фасадів.
Аксесуари