Кислотний засіб для чищення поверхонь PressurePro RM 93 Agri, 10л

Кислотний очищувач поверхонь для молочних ферм. Видаляє навіть найстійкіші відкладення – накип, мінеральні забруднення та сліди корозії. Антикорозійний інгібітор запобігає іржавінню.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 10
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 1
Вага (з упаковкою) (кг) 11,44
Кислотний засіб для чищення поверхонь PressurePro RM 93 Agri, 10л
Кислотний засіб для чищення поверхонь PressurePro RM 93 Agri, 10л
Кислотний засіб для чищення поверхонь PressurePro RM 93 Agri, 10л
Кислотний засіб для чищення поверхонь PressurePro RM 93 Agri, 10л
Сумісна техніка
Області застосування
  • Очищення підлоги і поверхонь
  • Прибирання санітарних приміщень
Аксесуари