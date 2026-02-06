Лужний активний засіб для чищення Kärcher PressurePro RM 81 - універсальний продукт для чищення високим тиском, що дозволяє вирішувати широкий спектр завдань. Засіб не містить силікону і сприяє ефективній роботі відстійників. Він підходить як для миття автомобілів, двигунів і тентів на транспортних підприємствах, так і для очищення сільськогосподарської техніки. Висококонцентрований продукт, що не пошкоджує оброблювані матеріали, ефективно усуває також сильні масляні, жирові, білкові та цукристі забруднення на підприємствах харчової промисловості. Його можна використовувати для наведення гігієнічної чистоти на фабриках-кухнях і в м'ясообробних цехах, зокрема для очищення транспортерів, ящиків, бочок та інших поверхонь, а також для прибирання в холодильних камерах. Засіб для чищення PressurePro RM 81 придатний і для застосування в апаратах високого тиску з підігрівом води, у т. ч. в режимі пароутворення (до 150 °C).