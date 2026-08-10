Лужний засіб для пінного чищення PressurePro RM 91 Agri, 10л

Засіб для пінного чищення, чудово розчиняє жир і легко видаляє органічні забруднення, наприклад, від гною. Ідеальний варіант для прибирання пташників, свинарників та корівників, а також для чищення доїльного обладнання.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 10
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 13
Вага (з упаковкою) (кг) 11,2
Лужний засіб для пінного чищення PressurePro RM 91 Agri, 10л
Лужний засіб для пінного чищення PressurePro RM 91 Agri, 10л
Лужний засіб для пінного чищення PressurePro RM 91 Agri, 10л
Лужний засіб для пінного чищення PressurePro RM 91 Agri, 10л

Відео

Сумісна техніка
Області застосування
  • Очищення підлоги і поверхонь
  • Прибирання санітарних приміщень
Аксесуари