Лужний засіб для розмочування бруду PressurePro RM 92 Agri, 10л

Реагент пом'якшує сухий гній, що дозволяє зменшити час очищення та заощадити воду. Ідеальний для очищення конюшень, хлівів та молочних заводів.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 10
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 13
Вага (з упаковкою) (кг) 13,2
Лужний засіб для розмочування бруду PressurePro RM 92 Agri, 10л
Лужний засіб для розмочування бруду PressurePro RM 92 Agri, 10л
Лужний засіб для розмочування бруду PressurePro RM 92 Agri, 10л
Лужний засіб для розмочування бруду PressurePro RM 92 Agri, 10л
Сумісна техніка
Аксесуари