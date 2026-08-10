Мийний засіб, з дезінфікуючим ефектом, pідка RM 732, 200л

Дезинфікуючий засіб RM 732 для харчової промисловості. Має бактерицидні, фунгіцидні та обмежені віроцидні властивості (наприклад, гепатип В). Відмінний результат чистки.Значиться в списку DVG pH-9,9 Дозування: RM 732 - 1-3%При сильному забрудненні дозування може бути збільшене.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 200
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 10
Вага (з упаковкою) (кг) 215
Мийний засіб, з дезінфікуючим ефектом, pідка RM 732, 200л
Мийний засіб, з дезінфікуючим ефектом, pідка RM 732, 200л
Мийний засіб, з дезінфікуючим ефектом, pідка RM 732, 200л
Мийний засіб, з дезінфікуючим ефектом, pідка RM 732, 200л
Мийний засіб, з дезінфікуючим ефектом, pідка RM 732, 200л
Сумісна техніка
Області застосування
  • Прибирання на молочних кухнях
  • Очищення поверхні та дезінфекція
  • Оздоровчі та фітнес-комплекси
  • Очищення поверхонь
  • Процедурні кабінети
  • Прибирання санітарних приміщень
Аксесуари